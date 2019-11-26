«تعليم الوفاق» تعلن القدرات الاستيعابية للجامعات في «الفرصة الثانية».. وبدء التسجيل اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 01:27 صباحا
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، القدرات الاستيعابية بالجامعات التي ستعرض للطلبة الناجحين في العام الدراسي الماضي، والذين لم يتم تنسيبهم حتى الآن، وذلك استعدادا لإطلاق الفرصة الثانية من التنسيب للكليات الجامعية والكليات والمعاهد العليا التابعة للتعليم التقني.

وأوضحت الوزارة أنه سيجري فتح باب التسجيل في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن يقفل في السادسة من يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل، وذلك حسب بيان نشرته، الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ويحق للطلاب «الناجحين في الدور الثاني، والناجحين في الدور الأول الذين لم يشتركوا في التنسيب، أو اشتركوا ولم يتحصلوا على مكان وفق رغباتهم نظرا للقدرة الاستيعابية» التسجيل في الفرصة الثانية، حسب البيان.

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ولفتت الوزارة إلى أنه جرى استحداث آلية تعتمد على رقم سري سيتم إرساله إلى كل طالب عبر شفرته، لضمان عدم إمكانية الدخول إلى المنظومة إلا من قبل الطالب نفسه.

وفيما يتعلق بالطالب الذي تم تنسيبه بإحدى الكليات ولا يرغب في الدراسة بها، أوضح البيان، أنه سيتم تعميم نموذج خاص بالتنازل عن التنسيب، على أن يملأ ويوقع من قبل الطالب ويعتمد من قبل حضرات المسجلين العامين بالجامعات والمعاهد العليا، ويتم إرساله عن طريق غرفة الفايبر (تنسيب الطلبة) الخاص بالتنسيب، مشيرا إلى أنه «كذلك بالإمكان استخدام نفس النموذج في حالة تقدم طالب بتظلم في نتيجة التنسيب في الفرصة الأولى».

للاطلاع على القدرة الاستيعابية للجامعات قبل انطلاق الفرصة الثانية: اضغط هنا

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