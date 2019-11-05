وزير المالية يدعو الأكاديميين لاقتراح «جدول مرتبات موحد»

فرج بومطاري وزير المالية يجتمع مع لجنة التواصل، 3 نوفمبر 2019 (وزارة المالية)

دعا وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، الأكاديميين بالجامعات الليبية وأعضاء «لجنة التواصل»، إلى المشاركة الفعالة للخروج بمقترح «جدول مرتبات موحد» يحقق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام لبند المرتبات، كما يراعي طبيعة العمل وحجم المسؤليات ومعدلات الأداء.

جاء ذلك، خلال اجتماع بومطاري، في ديوان الوزارة، أمس الأحد، بلجنة التواصل مع الوزارة التي شكلتها نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي بناءً على اتفاق مع المجلس الرئاسي، وفق بيان لوزارة المالية نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وعرض الوزير الوضع المالي الحالي للدولة، و«تنامي بند المرتبات الذي أصبح يثقل كاهل الميزانية العامة على حساب برامج التنمية»، مشيرا إلى أن الدولة الليبية تسجل من أعلى معدلات الاستخدام العالمية، حسب البيان.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي لإضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي، حسين العلام، إن «اللجنة اجتمعت مع الوزير أمس، وعُرِضت المقترحات وتم تداولها، وبانتظار جلسة أخرى في الأيام المقبلة لأخذ القرار النهائي بالاستجابة للمطالب من عدمها».