«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 11:04 مساء
وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، (وزارة المالية: أرشيفية)

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق تنفيذ أذونات صرف المرتبات الخاصة بشهر نوفمبر الجاري لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك بعد اعتمادها من وزير المالية المفوض فرج بومطاري.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أنه «جرى إحالة الأذونات إلى مصرف ليبيا المركزي للإجراء المتبع».

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وأمس الأحد، ألزمت الوزارة إداراتها المختلفة بتسليم المرتبات للموظفين بالقطاع العام، بموعد أقصاه العشرين من كل شهر، وذلك بعدما أكدت أنها لاحظت «تراخيا وإهمالا» واضحين في التقيد بهذا البند من الإنفاق الحكومي. وحددت موعدا أقصاه الثالث عشر من الشهر للجنة الدائمة لترشيد المرتبات؛ لإعداد المرتبات الشهرية وإحالة الكشوف والخلاصات إلى إدارة الميزانية، على أن تعد الأخيرة التفويضات المالية للمرتبات الشهرية بحد أقصى يومين من تاريخ تسلم الكشوفات، فيما تتولى إدارة الخزانة إعداد أذونات الصرف والصكوك بحد أقصى أربعة أيام من تسلم التفويضات المالية.

كما ألزمت مكتب المراجعة الداخلية بإتمام المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد من تاريخ تسلم أذونات الصرف، وطالبت مدير إدارة المتابعة بموافاتها بتقارير شهرية دورية عن مدى التزام الإدارات المذكورة بقراراتها. وقررت أن تكون المواعيد المشار إليها أيام عمل، وإن كانت عطلة رسمية، مشددة على توقيع جزاءات رادعة في حالة ثبوت عدم الالتزام بقراراتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، وكذلك خفض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

وأقر المجلس استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية.

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