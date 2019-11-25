بيت المال يتفقد «صيانة» مطار معيتيقة تمهيدا لاستئناف الرحلات

رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال يتفقد مطار معيتيقة، 25 نوفمبر 2019 (مصلحة المطارات)

أجرى رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، زيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي، وتفقد خلالها سير أعمال الصيانة بالمطار، رفقة مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة محمد فساطوي.

وتابع بيت المال مراحل سير العمل في مشروعات الصيانة الجاري تنفيذها لمحطة الركاب، كما طالب الشركات المنفذة بالإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة؛ لاستئناف الرحلات الجوية من المطار منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، حسب بيان نشرته المصلحة، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان، أنه كان في استقبال رئيس مصلحة المطارات، مدير عام المطار لطفي الطبيب، ومدراء المكاتب الفنية المختصة.

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وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.