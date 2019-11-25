بيت المال يتفقد «صيانة» مطار معيتيقة تمهيدا لاستئناف الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 08:52 مساء
رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال يتفقد مطار معيتيقة، 25 نوفمبر 2019 (مصلحة المطارات)

أجرى رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، زيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي، وتفقد خلالها سير أعمال الصيانة بالمطار، رفقة مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة محمد فساطوي.

وتابع بيت المال مراحل سير العمل في مشروعات الصيانة الجاري تنفيذها لمحطة الركاب، كما طالب الشركات المنفذة بالإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة؛ لاستئناف الرحلات الجوية من المطار منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، حسب بيان نشرته المصلحة، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان، أنه كان في استقبال رئيس مصلحة المطارات، مدير عام المطار لطفي الطبيب، ومدراء المكاتب الفنية المختصة.

اقرأ أيضا: السراج يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مطار معيتيقة  

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حدث في «مترو لندن».. سيدة ليبية تتصدى لجريمة كراهية ضد أسرة يهودية