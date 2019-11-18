السراج يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مطار معيتيقة

السراج خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين لبحث اجراءات إعادة تشغيل مطار معيتيقة 18 نوفمبر 2019. (المجلس الرئاسي)

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية بالمطار .

وأوضحت الصفحة الرسمية لرئيس المجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السراج بحث مع كل من وزير المواصلات المفوض مهندس ميلاد معتوق، ووكيل الوزارة مهندس هشام ابوشكيوات، وآمر ركن السلاح الجوي المكلف عميد طيار عمر الويفاتي، وآمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو .

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وتمحور الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس حول «تفعيل قرار القائد الأعلى للجيش الليبي بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني»، وفق المجلس الرئاسي.

يذكر أن السراج أجرى جولة تفقدية بمطار معيتيقة الأحد، حيث بحث الإسراع في عمليات الصيانة و التجهيز الجارية حالياً استعدادا لإستئناف الرحلات الجوية.

ودخلت خطوط الطيران الليبية في دائرة الانقسام الذي تشهده البلاد، عقب قرار هيئة المواصلات والنقل بالحكومة الموقتة إلزام شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط رحلاتها القادمة من مطاري معيتيقة ومصراتة، ومتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية بمطار بنينا الأربعاء الماضي.