كشف هوية الجثة المتروكة أمام مستشفى الجلاء في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مصادر طبية وأمنية متطابقة من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث التعرف على هوية الجثة التي قام بتركها شخص مجهول أمام باب الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بمدينة بنغازي.

وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الجثة تعود إلى سعد حسين حمد شغلان (44 عامًا)، عسكري في مدينة بنغازي، وهو من سكان بلدة فرزوغة (12 كلم) من المرج شرق البلاد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن شغلان «توفي وفاة طبيعية بعد أن عُـرض على الطب الشرعي، وأن شقيقه جاء للتعرف على الجثة ظهر اليوم، حيث أكد شقيقه أن المتوفى يعاني مرضًا نفسيًّا منذ فترة، وأتم الإجراءات القانونية وتسلم الجثمان».

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وأفاد شهود عيان بأن شخصًا مجهولًا ترك جثة مجهولة الهوية أمام باب الإسعاف والطوارئ داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، الأربعاء الماضي.

وتحصلت «بوابة الوسط» على صورة لصاحب الجثة وقامت بنشرها لتسهيل إبلاغ الجهات المختصة في حال التعرف إلى صاحبها.