مستشفى الجلاء: الجثة التي تركها شخص مجهول الهوية لم يجر التعرف إليها

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 11:07 مساء

أفادت مصادر طبية وأمنية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لـ«بوابة الوسط» أن الجثة التي تركها شخص مجهول الهوية أمام باب الإسعاف والطوارئ لم يتم التعرف إليها بعد.

وقالت المصادر إن الجثة تعود إلى «شخص يرتدي بنطلونا رياضيا وقميصا داخليا أبيض اللون (كانتيرا)، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ(130 دينارا ليبيا)، والجثة تعود إلى رجل في العقد الرابع من العمر».

وأوضحت المصادر أن الجثة موجودة بـ«قسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى)، ولم يسأل عنها أحد، كما لم يتم التعرف إلى الشخص الذي تركها أيضا»، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية «باشرت التحقيقات على الفور في الواقعة».

وتحصلت «بوابة الوسط» على صورة لصاحب الجثة لنشرها، وفي حال التعرف إلى صاحبها يرجى التوجه إلى النقطة الأمنية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أو إبلاغ الجهات المختصة.

شخص مجهول يترك جثة أمام باب الإسعاف بمستشفى الجلاء في بنغازي

وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا ترك جثة مجهولة الهوية أمام باب الإسعاف والطوارئ داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي شرق البلاد، قبل ثلاثة أيام.

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