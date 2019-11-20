إنذار إلى فندق زليتن بالإغلاق بسبب «سوء مطبخه»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 09:14 صباحا
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، توجيه مكتبه في زلتين إنذارا بغلق فندق المدينة؛ بسبب «سوء حالة مطبخه وحاجته إلى صيانة وتغيير أوانٍ».

وحصل المسؤول المباشر بالفندق على مهلة لتدارك المشكلات، بعد تعهده بحلها، مع تحذيره من الإغلاق حال عدم تقيده بالأوامر، حسب بيان المركز المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن أجرى رفقة جهاز الحرس البلدي، جولة تفتيشية في الفندق، في إطار الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي، التي بمقتضاها تشن مكاتب مركز الرقابة حملات مداهمة للمواد الغذائية والأدوية التي لا تطابق المواصفات المعتمدة.

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