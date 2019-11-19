«الرقابة على الأغذية» يكشف طرق دس لحوم الخنزير في بعض الأطعمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 11:05 صباحا
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حرصه البالغ على خلو المنتجات المستوردة من كل ما هو مخالف للشريعة الإسلامية، كاشفًا طرقًا مختلفة لإضافة لحم الخنزير إلى الأغذية.

وأوضح المركز إن لحوم الخنزير تضاف على صورة جيلاتين أو خلطة باللحوم الأخرى، أو تضاف للمنتجات المختلفة على هيئة دهون مصنعة، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن طرق الكشف عن جيلاتين ولحوم ودهون الخنزير في الأغذية تكون عبر أجهزة الكروماتوجراف الغازي مع كاشف التأين باللهب أو كاشف مطياف الكتلة «GC FID وGCMS»، أو طريقة التفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي « RT - PCR »، أو عبر طريقة الكورتكس المعدلة «ELISA» أو «RT - PCR»، أو طريقة «RT PCR و LCMSMS QTRAP».

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وأشار المركز إلى حذفه لكل مادة مضافة تخالف الشريعة الإسلامية، إعمالًا بنص المواصفة القياسية الليبية رقم 15 بأجزائها السبعة لسنة 2015 على وجوب كتابة مصدر المادة المضافة، مع ضرورة إرفاق شهادة الحلال من الجهات المختصة بإصدار شهادات الحلال.

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