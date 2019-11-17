أمن بنغازي: ضبط أفارقة بتهمة «ممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات»

المتهمات بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والسكر (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت مديرية أمن بنغازي من ضبط أشخاص من عدة جنسيات أفريقية، يستخدمون منزلا في منطقة بوزغيبة؛ لممارسة الرذيلة وتعاطي المواد المخدرة والمُسكِرة».

البداية كانت بمعلومات عن المنزل وردت لدى قسم البحث الجنائي بالمديرية، وبعد التحري والمراقبة شوهد أشخاص من رجال ونساء يدخلون المنزل وفي أيديهم أكياس سوداء، وجرى إعداد كمين -بعد إخطار النيابة العامة وأعضاء الآداب- لتفتيش المكان برفقة قسم الشرطة النسائية، حسب بيان نشرته مديرية الأمن، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

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وضُبط بداخل المنزل أشخاص -في حالة سكر ظاهر- من جنسيات غانية وسودانية وتشادية، وبحوزتهم مواد مسكرة وأخرى مخدرة وحبوب تستعمل لـ«التقوية الجنسية» بالإضافة إلى أوقية جنسية.

وبعد إيداع المتهمين 24 ساعة داخل الحجز القانوني لحين «إفاقتهم»، جرى استجوابهم واعترفوا بما نسب إليهم من «ممارسة الدعارة والإتجار بالمواد المُخدرة والمُسكرة»، وعليه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وفق البيان.

المتهمون بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والسكر (مديرية أمن بنغازي)

المضبوطات في المنزل محل ممارسة الدعارة (مديرية أمن بنغازي)