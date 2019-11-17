أمن بنغازي: ضبط أفارقة بتهمة «ممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 01:29 مساء
المتهمات بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والسكر (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت مديرية أمن بنغازي من ضبط أشخاص من عدة جنسيات أفريقية، يستخدمون منزلا في منطقة بوزغيبة؛ لممارسة الرذيلة وتعاطي المواد المخدرة والمُسكِرة».

البداية كانت بمعلومات عن المنزل وردت لدى قسم البحث الجنائي بالمديرية، وبعد التحري والمراقبة شوهد أشخاص من رجال ونساء يدخلون المنزل وفي أيديهم أكياس سوداء، وجرى إعداد كمين -بعد إخطار النيابة العامة وأعضاء الآداب- لتفتيش المكان برفقة قسم الشرطة النسائية، حسب بيان نشرته مديرية الأمن، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: مداهمة مصنع خمور في بنغازي  

وضُبط بداخل المنزل أشخاص -في حالة سكر ظاهر- من جنسيات غانية وسودانية وتشادية، وبحوزتهم مواد مسكرة وأخرى مخدرة وحبوب تستعمل لـ«التقوية الجنسية» بالإضافة إلى أوقية جنسية.

وبعد إيداع المتهمين 24 ساعة داخل الحجز القانوني لحين «إفاقتهم»، جرى استجوابهم واعترفوا بما نسب إليهم من «ممارسة الدعارة والإتجار بالمواد المُخدرة والمُسكرة»، وعليه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وفق البيان.

المتهمون بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والسكر (مديرية أمن بنغازي)
المضبوطات في المنزل محل ممارسة الدعارة (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي