مداهمة مصنع خمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 09:26 صباحا
براميل عثر عليها خلال مداهمة مصنعين للخمور في بنغازي في 9 أغسطس 2019. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، مداهمة مصنع خمور في بنغازي.

وأشارت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إعدام أكثر من 900 لتر من المواد المُسكرة بحضور النيابة العامة»، فيما وصفتها بـ«الضربة الأمنية ضد تجار المواد المُسكرة»

كان قسم البحث الجنائي بالمديرية تابع نشاط عناصر تشكيل عصابي اعتزم تصنيع كمية كبيرة من المواد المُسكرة محلية الصنع، وفق المديرية.

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ونوهت إلى رصد التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، مشيرة إلى إعدام المضبوطات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبحضور وكيل النيابة العامة ومساعديه داخل قسم البحث الجنائي بالمديرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية في بنغازي حملات المداهمة لمصانع الخمور غير المرخصة، ففي التاسع من نوفمبر الماضي تمكنت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من مداهمة مصنعي للخمور محلية الصنع.

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