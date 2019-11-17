«الرقابة على الأغذية» يرفض 3 شحنات مخالفة للمواصفات خلال 72 ساعة

في إطار جهوده لمراقبة الأسواق والمنتجات المستوردة من الخارج، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه ثلاث شحنات قادمة من الصين والإمارات وإيطاليا خلال الـ72 ساعة الماضية؛ لمخالفاتها المواصفات القياسية الليبية.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه رفض دخول شحنة «طماطم كاتشب» تبلغ 1745 صندوقا، موردة من إيطاليا، عبر ميناء مصراتة البحري، بسبب «مخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 2002 /426» من حيث وجود قشور وبذور وأجزاء ثمار داخل الصناديق.

كما أعلن المركز رفضه دخول شحنة «شاي أخضر-نابت» تبلغ 1400 صندوق، موردة من الصين، عبر ميناء مصراتة البحري؛ بسبب مخالفة الشحنة المواصفة القياسية الليبية من حيث ارتفاع نسبة السيقان فيها.

إلى جانب ذلك، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية دخول شحنة «طماطم كاتشب» تبلغ 1888 كرتونة موردة من الإمارات، عبر ميناء مصراتة البحري؛ بسبب «مخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 2015/754 من حيث عدم إغلاق غطاء العبوة برقائق الألومنيوم، وكذلك وجود رواسب غريبة عليها».

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)