«تعليم الموقتة»: افتتاح مدارس في بلدية المليطانية بعد صيانتها

مسؤولون بالحكومة الموقتة يفتتحون مدرسة في بلدية المليطانية. (صفحة تعليم الموقتة بفيسبوك).

أنهت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة صيانة عدد من المدارس في بلدية المليطانية، وتم إعادة افتتاحها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة عبدالرحمن الأحيرش.

وأوضحت الوزارة أن المدارس التي تم الانتهاء من صيانتها هي: 24 ديسمبر، وموسى أكريم، ومحمد بالط، والقدس، مشيرة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى أن الافتتاح الذي تم أمس حضره أيضا وزير التعليم، فوزي بومريز.

وشددت على ضرورة جودة الصيانة في المدارس «حتى تستقبل طلابها بشكل كامل دون أي قصور في إمكاناتها من ناحية المقعد الدراسي والإضاءة الصحية ودورات المياه وغيرها من أساسيات المبنى المدرسي».

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وأقيمت احتفالية بمناسبة افتتاح المدارس تم من خلالها عرض أبرز مشاريع قطاع التعليم من قبل رئيس المجلس التسييري لبلدية المليطانية، بينما قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري «إنه على الرغم من غياب الموارد المالية فإن الحكومة لم تجعل لها إلا أجندة واحدة وهي الوطن، التي تحتم علينا المسؤولية الكاملة في أن نقدم لكل مدنه ومناطقه كل الخدمات، لا سيما قطاع التعليم».