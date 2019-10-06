مراقبة التعليم في طبرق تبحث مع مديري المدارس استعدادات العام الدراسي الجديد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 06 أكتوبر 2019, 10:08 مساء
اجتماع مراقبة التعليم في طبرق مع مديري المدارس. (الإنترنت)

عقدت مراقبة التعليم في بلدية طبرق صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري المدارس العامة والخاصة لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمراقبة، نجيب الصافي إن الاجتماع استعرض نسب وكميات الكتب المدرسية والمستلزمات ومواد النشاط والخطة الدراسية وتوزيع المناهج والخطة العامة لمركز تدريب وتطوير المعلمين ومنظومة شؤون العاملين الجديدة وأعمال الصيانة الجارية بالمدارس.

وأضاف الصافي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن زيادة المعلمين والتأكيد على مشروعية مطالبهم وتنفيذ القانون ، مؤكدا أن الوزارة والمراقبة تدعمان هذه الحقوق.

وأكد أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الاستمرار في المطالبة بحقوق المعلمين وفق القانون مع فتح المدارس وترك قرار الاعتصام للمعلمين أسوة ببقية مناطق الحكومة الموقتة.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الثقافي في مدينة طبرق مدير مكتب التفتيش التربوي ومدير مكتب الامتحانات ومدير مكتب التعليم الأساسي ومدير مكتب الخدمات التعليمية بالبلدية.

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