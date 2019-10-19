القيادة العامة ترحب باجتماعات نواب البرلمان في القاهرة وتتمنى تحقيق «الهدف المرجو منها»

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية البرلمان المصري واللجنة المصرية المكلفة متابعة الملف الليبي، من أجل «توحيد والتآم مجلس النواب الليبي» وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والممثل الشرعي الوحيد له.

وعبرت القيادة العامة، في بيان لها اليوم، عن أملها في أن «تكلل هذه المساعي للنواب على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة».

أعضاء من مجلس النواب يبحثون مع نظرائهم المصريين عددا من القضايا بين الجانبين

فيما وجهت القيادة العامة الشكر لمصر، رئاسة وبرلمانًا وحكومة وشعبًا «على تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الليبي، وحرصهم على تحقيق الاستقرار والازدهار للدولة الليبية».

وانطلقت أمس، اجتماعات لعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بالعاصمة المصرية، القاهرة، في محاولة لإيجاد مَخرَج للأزمة الليبية.

فيما بحث عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مع نظرائهم في مصر خلال اجتماع مغلق اليوم، عددًا من القضايا بين الجانبين في مقدمتها التعاون البرلماني المشترك، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين والمشاكل التي يعانونها، خاصة المرضى والطلاب الليبيين الدارسين بمصر، والأوضاع في ليبيا بشكل عام.