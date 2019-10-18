عودة الاتصالات والإنترنت إلى مدينة الكفرة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 11:25 صباحا

عادت خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدينة الكفرة جنوبي شرق ليبيا بعد توقف دام عدة أيام نتيجة قطع كابل (NGBN) المغذي للمدينة من محطة الألياف البصرية بمفترق تازربو.

وقال الموظف في شركة هاتف ليبيا بالكفرة فايز صاقع في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن فرق الصيانة التي وصلت من مدينة بنغازي تمكنت من إصلاح العطل، بعد أن تم تحديد مكان العطل، وباشرت عمليات الإصلاح فورا.

وأوضح صاقع، أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن المدينة منذ الأحد الماضي، ما تسبب في معاناة في جميع المرافق الحيوية التي تعتمد منظوماتها على الأنترنت، «ولكن بفضل جهود الفنيين والمهندسين تم إصلاح العطل»، حسب كلامه.

وقال مدير منطقة اتصالات بنغازي، رئيس قسم التشغيل والصيانة بشركة «هاتف ليبيا» بالمنطقة الشرقية، المهندس مسعود الأوجلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء الماضي، إنه بعد كشف الفنيين والمهندسين تم تحديد مكان العطل، وسيتجه فريق الصيانة من بنغازي إلى المكان لإصلاح العطل، المستمر منذ الأحد الماضي.

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وتعاني شركات الاتصالات من الأعمال العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات والحفر، التي تقوم بأعمال حفر من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، بالإضافة الى عمليات التخريب المتعمد، ما يتسبب في انقطاع الاتصالات.

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