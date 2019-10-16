«الكفرة» تعاني من انقطاع الاتصالات لليوم الرابع

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 01:09 مساء

دخلت معاناة سكان مدينة الكفرة من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت يومها الرابع، نتيجة قطع كابل (NGBN) المغذي للمدينة من محطة الألياف البصرية بمفترق تازربو جنوب شرق ليبيا.

وقال مدير منطقة اتصالات بنغازي، رئيس قسم التشغيل والصيانة بشركة «هاتف ليبيا» بالمنطقة الشرقية، المهندس مسعود الأوجلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنه بعد كشف الفنيين والمهندسين تم تحديد مكان العطل، وسيتجه فريق الصيانة من بنغازي إلى المكان لإصلاح العطل، المستمر منذ الأحد الماضي.

وأوضح الأوجلي أن الخدمات ستعود إلى المدينة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح من قبل فرق الصيانة.

وتعرضت محطة اتصالات شركة هاتف ليبيا الواقعة في مفترق طريق تازربو جنوب شرق ليبيا، لأعمال تخريب وإتلاف متعمد وحرق في أكتوبر 2015، وباشرت الشركة بإصلاحها في ديسمبر 2018 العام الماضي.

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