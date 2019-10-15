السراج يشارك في ندوة حول «الأمن الغذائي» بجامعة طرابلس

السراج يلقي كلمة في مشاركته بافتتاح ندوة حول «الأمن الغذائي» بجامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2019 (تعليم الوفاق)

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الإثنين، في افتتاح فعاليات ندوة «الأمن الغدائي.. الواقع والتحديات»، التي تنظمها كلية الزراعة جامعة طرابلس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، للتوعية بأهمية الاستثمار في تحقيق الأمن الغدائي ووضع استراتيجية كاملة لتحقيقه في ليبيا.

وتهدف الندوة إلى توظيف القدرات العلمية والمعرفية من خبراء وصناع قرار على المستويين المحلي والعالمي، والمساهمة في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع، خاصة صناع القرار بأهمية الاستثمار في تحقيق الأمن الغدائي ووضع استراتيجية كاملة لتحقيقه في ليبيا بما يتلاءم والظروف الراهنة، وتقديم الاقتراحات والحلول التي تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه ليبيا في تحقيق أمنها الغذائي، حسب بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم.

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وتخلل الندوة مناقشة عديد المحاور، أهمها «واقع الأمن الغذائي الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه سياسات الأمن الغذائي في مجالات الإنتاج والاستهلاك واستدامة الغذاء وسلامته» و«انعكاس سياسات رفع الدعم على السلع الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها» و«ودور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تطوير استراتيجيات الأمن الغذائي» و«ودور القوانين والتشريعات في حماية الأمن الغذائي»، بالإضافة إلى إلقاء عديد المحاضرات و الحلقات العلمية ومناقشة الورقات البحثية.

حضر افتتاح الندوة رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ومدير مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية محمد العتوق، ووكيل الشؤون العلمية مبروك فارس، ووكيل الشؤون الطبية عبد الرزاق العوزي، ووكيل الشؤون الإنسانية إبراهيم بوفائد، والكاتب العام المكلف أيمن إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة شركة «النسيم» النائب محمد الرعيض، وعميد كلية الزراعة نوري مادي، ووكيل كلية الزراعة ورئيس اللجنة التحضيرية للندوة عبد الكريم احتاش، ورئيس اللجنة العلمية لندوة توفيق حسان، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومديري المراكز.

يشار إلى أن الندوة نظمت بالتعاون مع منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، وبرعاية عدد من الشركات والجهات، أبرزها «النسيم» و«الذهبية للدواجن» و«شركة جنوب المتوسط للتنمية الغذائية» و«مركز تنمية الصادرات» و«الشركة العالمية للتفتيش والخدمات» و«مركز الرقابة على الأغذية والأدوية» و«الهيئة العامة للموارد المائية».

السراج يلقي كلمة في مشاركته بافتتاح ندوة حول «الأمن الغذائي» بجامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2019 (تعليم الوفاق)