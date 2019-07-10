اجتماع موسع بسرت لبحث آليات إطلاق الحملة الوطنية للأمن الغدائي

عقد اليوم، اجتماع موسع بسرت لمناقشة كل ما يتعلق بانطلاق الحملة الوطنية للأمن الدوائي والغذائي التي أطلقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فى ليبيا عامة وسرت خاصة.

ضم الاجتماع عضو المجلس البلدي لبلدية سرت غيث أوحيدة، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسرت محمد دياب، ومدير مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بسرت نورى الفقي، ورئيس جهاز الحرس البلدي سرت عقيد فتحى أشكرني، ومدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمصراتة أحمد الضالع، ورئيس منفذ الرقابة على الأغذية والأدوية بميناء مصراتة حسين أكريم، ورئيس الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الاغذية والأدوية بفرع مصراتة فوزى بن غزي، ومندوب سرت بفرع هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية بفرع مصراتة مصباح المشاي.

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وحسب مصدر إعلامي ببلدي سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، ناقش الاجتماع وضع برنامج ونواة لوضع إطار عمل وتعاون بين الجهات المسؤولة ببلدية سرت ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية بفرع مصراتة، إذ أبدى الأخير استعداده للتعاون الكامل مع هذه الجهات ووضع كل الإمكانيات لتأهيل الكوادر بسرت من خلال زيارات يتفق عليها لبعض الخبرات من مركز الرقابة لمدينة سرت.

وأوضح المصدر الإعلامي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التواصل مع الإدارة الرئيسية للرقابة على الأغذية والأدوية، لوضع الخطوط العريضة لفتح مكتب أو فرع للمركز بمدينة سرت.