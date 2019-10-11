«مالية الوفاق» تعتزم بدء تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيا

اجتماع «مالية الوفاق» لبحث تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيا، 10 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تعتزم وزارة المالية في حكومة الوفاق، بدء استخدام آلية لتحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية عن طريق المدفوعات الإلكترونية، واستخدام النظام نفسه في إنفاق الباب الأول من الميزانية «المرتبات».

وعقدت الوزارة، أمس الخميس، اجتماعا ضم مسؤولي مصلحة الجمارك وشركة معاملات، ناقش متطلبات وآليات نظام المدفوعات الإلكترونية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدمت شركة معاملات عرض مرئي بالنسبة لنظام المدفوعات الإلكترونية، واتفق على بدء تحديد عدد من نقاط المدفوعات الالكترونية كمرحلة أولى في هذا المشروع.

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وفي سياق آخر، شهدت الوزارة عقد اجتماعا آخر لمناقشة كيفية التعامل مع عمليات الاستيراد التي تتم خارج المنظومة المصرفية، وبحث سبل التعاون مع مصرف ليبيا المركزي في شأن التحويلات المباشرة لفئة صغار التجار.

وأثمر الاجتماع على ضرورة تواصل فريق العمل المشكل من الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود لتقديم مقترح بخصوص المعالجة في أقرب وقت ممكن.