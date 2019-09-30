«تعليم الموقتة» تبحث موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 10:23 صباحا
جانب من الاجتماع الذي عقد في جامعة عمر المختار. (الإنترنت).

بحث وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي بومريز، القضايا الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد 2019- 2020 في اجتماع مع مراقبي التربية والتعليم بالبلديات التابعة له، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء.

الاجتماع حضره مسؤولو الوزارة، ومدير عام المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية ومصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، ومدير عام المركز العام للتدريب والتطوير. وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم، ربيع بوربيعة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن الاجتماع تناول الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحديد موعد انطلاق الدراسة، وعرض الخطة الدراسية التي تم اعتماها، بالإضافة إلى عرض تقرير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فيما يخص مشاريع الصيانة والإنشاء الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

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وأوضح بوربيعة أن مراقبي التربية والتعليم في البلديات قدموا الملاحظات الخاصة، وأبرز المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية لديهم، بالإضافة إلى مدى توفير الوسائل التعليمية والكتاب المدرسي واستيفاء إجراءات صرف مرتبات عقود المعلمين، ومزيد من الصلاحيات لتذليل الصعاب أمام شريحة قطاع التعليم.

 

وأضاف بوربيعة أن وزير التعليم اعتمد أمس الأحد الخطة الدراسية (الوعاء الزمني) الخاصة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بشقيه العلمي والأدبي للعام الدراسي الجديد 2019-2020، مشيرا إلى أن الوزير أكد ضرورة تغطية أي عجز في معلمي المواد أو أي مواضيع تحتاج للحلول قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتستعد وزارة التعليم بالحكومة الموقتة للإعلان عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد غدا الثلاثاء في احتفالية ستقام في مدينة البيضاء، بحسب ما ذكرت مصادر لـ«بوابة الوسط».

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