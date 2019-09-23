وقفة احتجاجية للمعلمين في سبها للمطالبة بزيادة المرتبات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 10:05 صباحا
وقفة معلمي سبها للمطالبة بزيادة المرتبات، 22 سبتمبر 2019، (بوابة الوسط)

نظم معلمون في مدينة سبها وقفة احتجاجية أمس الأحد، جددوا خلالها تأييدهم مطلب النقابة العامة للمعلمين بصرف زيادة المرتبات لهم، المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2018.

وأكدت نقابة المعلمين في الجنوب، في بيان، دعمها البيان الصادر عن النقابة العامة، ويحمل رقم 25 لسنة 2019، والذي طالب بزيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم أسوة بالقطاعات والجهات الأخرى في الدولة.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى حل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم في المنطقة الجنوبية من تهالك بالمدارس، والتأخر في صيانتها، وازدحام الفصول، إلى جانب تأخر الكتاب المدرسي، وتأخر صرف علاوة الحصة منذ عامين، أسوة بالمناطق الأخرى.

كما طالبوا بصرف مرتبات المعلمين المتعاقد معهم في السنوات السابقة، وهي العقود الموسمية مند 2014 إلى 2019.

وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل، والدخول في اعتصام شامل بالمؤسسات التعليمية كافة؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم النقابة، نجاح العسبلي، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» إن معلمي البلديات اتخذوا قرار الاعتصام، بعد اجتماع موسع، ولن يعودوا إلى أعمالهم إلا بعد صرف الزيادة، كاشفة عن تعرض النقابة العامة، والنقابات بالبلديات «إلى ضغوط لإنهاء الاعتصام».

اقرا أيضا: نجاح العسبلي: المعاناة من «الوفاق» و«الموقتة» توحد المعلمين

وتابعت: «أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين لن يثنيهم عن تحركهم للمطالبة بحقوقهم، والذي بدأته النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير دولي يحذر العالم من خطر أوبئة قد تقتل الملايين