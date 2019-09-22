إصابة طفل برصاص عشوائي قرب حفل زفاف ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 22 سبتمبر 2019, 12:44 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (ارشيفية: الإنترنت)

أصيب طفل برصاص عشوائي أثناء مروره قرب حفل زفاف في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن زكريا مسعود العماري (13 عاما) أصيب بطلق ناري في الظهر بسلاح كلاشينكوف، وهو أحد سكان بوزغيبة، وكان قريبا من الحفل في الماجوري، حيث جرى إطلاق رصاص كثيف. واستقرت الحالة الصحية للعماري، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، حسب البرغثي.

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وخلال شهر أغسطس الماضي، استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، قتيلًا وخمسة جرحى مدنيين، جراء الأعيرة النارية العشوائية في بنغازي، حسب إحصائية رسمية صادرة عن المستشفى.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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