«مستشفى الجلاء»: قتيل و5 مصابين برصاص عشوائي في بنغازي خلال أغسطس

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، قتيلًا وخمسة جرحى مدنيين، جراء الأعيرة النارية العشوائية في مدينة بنغازي، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الخميس، إن المستشفى تسلم جثمان سيف النصر رمضان الجطلاوي، مشجع نادي النصر بعد أن أصيب برصاصة عشوائية في النادي أثناء احتفال المشجعين بفوز النادي يوم 27 أغسطس الجاري.

وأوضحت البرغثي، أن المستشفى استقبل خمسة مصابين وهم: علي سالم علي بوزيد، وعادل صالح موسى، ورمزي هديه عبدالله الفيتوري، وصالح موسى عبدالله، وجمال عبدالكريم، وإصابتهم بين «المتوسطة» و«الحرجة».

وأشارت البرغثي إلى أن الاحصائية حيث تقل خلال فترات معينة وتزداد في فترات أخرى، مؤكدة أن هذه الإحصائية خاصة بمستشفى الجلاء فقط.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار فوضى السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين ين قتيل وجريح.