«المركزي بالبيضاء» يمنح مصرف التمويل الإسلامي الإذن النهائي لمزاولة العمل المصرفي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 11:25 مساء
مصرف التمويل الإسلامي يحصل على الإذن النهائي بمزاولة نشاطه، 21 سبتمبر 2019 (المصرف المركزي بالبيضاء)

منح مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء الإذن النهائي لمصرف التمويل الإسلامي للبدء في مباشرة عمله المتمثل في أعمال الصيرفة الإسلامية.

جاء ذلك وفقًا لقرار محافظ مصرف ليبيا بالبيضاء، علي الحبري رقم 17 لسنة 2019، بشأن منح الإذن النهائي.

وأكد الحبري، وفق بيان للمصرف اليوم، نجاح الرقابة المصرفية بمتابعة تنفيذ القرار.

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كان الحبري شارك اليوم في افتتاح مقر مصرف الوحدة فرع السوق بوسط مدينة بنغازي، الذي تم ترميمه بعد تعرضه لأضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة خلال الفترة الماضية.

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