افتتاح مصرف الوحدة فرع السوق ببلدية بنغازي بعد إعادة ترميمه

اُفتُتح في بلدية بنغازي، اليوم السبت، مقر مصرف الوحدة فرع السوق بوسط المدينة، بحضور نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري ومحافظ مصرف ليبيا بالبيضاء علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ومدير عام مصرف الوحدة مرعي البرعصي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي منعم السعيطي.

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وقال بيان لبلدية بنغازي اليوم، إن مقر المصرف كان يقع ضمن مناطق الاشتباكات المسلحة وتعرض للعديد من الأضرار، لكنه عاد بعد إعادة ترميمه وتطويره لممارسة دوره في خدمة زبائنه والمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد في المدينة.