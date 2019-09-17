«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية

قال المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، للدور الأول لهذا العام يوم الخميس القادم، في الساعة الحادية عشر صباحا، في حفل رسمي، وفق مدير المركز الدكتور محمد البوعزي.

وأعلن المركز الوطني للامتحانات، السبت، فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات حتى 21 سبتمبر الحالي، على موقع الامتحانات www.imtihanat.com لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج، وطلبة الشهادة الإعدادية بالداخل.

وأوضح بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أنه «بإمكان الطالب مراجعة إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة والاطلاع على إجابته المقالية».

وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية للمدارس الليبية بالخارج للعام الدراسي 2018- 2019.

«تعليم الوفاق» تعلن نتيجة الشهادتين الإعدادية والثانوية للمدارس الليبية بالخارج

وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن «نسبة النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية هي 83.15%، بينما كانت نسبة النجاح لطلبة الشهادة الثانوية هي 66%.