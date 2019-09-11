شقيقه لـ«بوابة الوسط»: النيابة قررت الإفراج عن المصور الصديق الدوكالي

المصور الصحفي الصديق الدوكالي، (فيسبوك: أرشيفية)

أكد جهاد الدوكالي، شقيق المصور الصحفي الصديق الدوكالي، أن نيابة غرب طرابلس أصدرت قرارا بإطلاق سراح شقيقه، اليوم الأربعاء، بعد النظر في مذكرة الاعتقال التي صدرت في حق شقيقه من النائب العام في 27 أغسطس الماضي.



وأوضح جهاد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه سيتم إطلاق السراح رسميا بعد انتهاء الإجراءات القانونية، غدا الخميس.



وطالب مجموعة من الصحفيين والنشطاء السياسيين، أمس، بالإفراج عن المصور الصحفي الصديق الدوكالي، الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء الماضي، على خلفية شجار مع حرس رئيس المجلس الرئاسي، وفق معلومات متطابقة.

مطالبات بالإفراج عن المصور الدوكالي و«جهاز الردع» يوضح الملابسات

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، أحمد بن سالم، إن المتهم الصديق الدوكالي جرى القبض عليه، الثلاثاء 27 أغسطس الماضي، وأحيل إلى النيابة بمجمع المحاكم بطرابلس، بتهمة سب وشتم الحرس الرئاسي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح بن سالم أن «القبض على الدوكالي جاء بعد تلقي بلاغ ضده على خلفية مشاجرة مع حرس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإهانة الحراس بالسب والشتم، بجانب مقر قناة ليبيا الأحرار»، وأشار إلى أن «عملية القبض كانت بأمر قبض وليس خطفا» كما جرى تداول الواقعة.