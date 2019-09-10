سلامة يبحث مع سفيرة كندا لدى ليبيا التحضير لـ«المؤتمر الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 07:49 مساء
سلامة خلال لقائه سفيرة كندا إلى ليبيا. (البعثة الأممية للأمم المتحدة)

التقى غسان سلامة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، سفيرة كندا إلى ليبيا هيلاري تشايلدز؛ لبحث «التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا والأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا»، حسب ما ذكرت البعثة عبر حسابها بموقع «فيسبوك».

ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي عُـقدت نهاية أغسطس الماضي، في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية.

الدول السبع تدعو لمؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة كافة الأطراف المحلية والإقليمية

وأكدت الدول السبع بشأن الأوضاع في ليبيا، في البيان، دعمها «الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار» و«دعم الحل السياسي كضامن للاستقرار» في ليبيا و«دعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي- ليبي».

والدول الصناعية السبع الكبرى هي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.

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