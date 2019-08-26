الدول السبع تدعو لمؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة كافة الأطراف المحلية والإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 07:26 مساء

دعت الدول الصناعية السبع الكبرى، في بيان صدر في ختام قمتها في بياريتس بفرنسا مساء اليوم الإثنين، «إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية على المستويين المحلي والإقليمي» بشأن ليبيا، وفق ما نشرته السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأكدت الدول السبع بشأن الأوضاع في ليبيا في البيان دعمها «الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار» و«دعم الحل السياسي كضامن للاستقرار» في ليبيا و«دعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي- ليبي».

والدول الصناعية السبع الكبرى هي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.

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