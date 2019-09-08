اشتيوي يتفقد سير البرامج التدريبية لموظفي بلديات طرابلس

اشتيوي يتفقد سير البرامج التدريبية لموظفي بلديات طرابلس 8 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

تفقد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، عبدالحميد اشتيوي، اليوم الأحد سير البرامج التدريبية لموظفي بلديات طرابلس الكبرى، والتي شرعت الأمانة في إجرائها ضمن خطة التدريب لعام 2019، تحت شعار «تعزيز القدرات المحلية.. خطوة على الطريق»، إذ توجه رفقة أعضاء بالمجلس البلدي أبوسليم إلى مركز التدريب في البلدية الذي يحتضن سلسلة دورات بدأت في أغسطس الماضي، وتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وفي كلمته قال اشتيوي «إن موظفي البلديات هم الكيان الأساسي الدائم الذي نعتمد عليه في إدارة الدفة محليا، ولهذا تقع على عاتقنا مسؤولية الرقي بمستوى أدائهم الوظيفي، بما يتناسب مع المهارات الحديثة في الإدارة، أملا في تحقيق أكبر نسبة من التنمية عبر إدارة تعتمد مبدأ اللامركزية»، حسب بيان للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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انطلقت أمس السبت سادس الدورات التدريبية التي تشرف عليها الأمانة، بعد ختام 5 دورات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

وتعتبر هذه الدورة جزءا من سلسلة دورات في 23 مجالا أطلقتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وخصت بها موظفي البلديات، وأعدت أغلب برامجها وموادها التدريبية بناء على مقترحات سابقة تقدمت بها البلديات، من أجل رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية.