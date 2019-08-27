الأمين يوجه بمنح صلاحيات أكثر إلى البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 02:50 مساء
وزير العمل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، وأمين المجلس الأعلى للإدارة المحلية، عبدالحميد شتيوي، 27 أغسطس 2019، (عمل الوفاق)

أكد وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، دعمه الكامل للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وأمانته العامة، مشددا على ضرورة منح صلاحيات أكثر للبلديات، ونقل العديد من الاختصاصات إليها.

ونوه الأمين، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للإدارة المحلية، عبدالحميد شتيوي، بأهمية مبدأ الإدارة المحلية كسبيل للخروج من مشكلة الإدارة اللامركزية التي تعاني منها البلاد، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قدم شتيوي شرحا مستفيضا حول كيفية تشكيل المجلس وأمانته العامة، التي جاءت بفعل القانون رقم (59) الصادر عن المجلس الانتقالي السابق، وتنفيذا لمخرجات الاتفاق السياسي الليبي، وانتهاجا لمبدأ اللامركزية في الإدارة.

وتناول الاجتماع المشروع الوطني لتعزيز القدرات المحلية بالبلديات، والمنصات والبوابات الإلكترونية المصاحبة له، وخطة تدريب موظفي البلديات التي أطلقتها الأمانة العامة وباشرت قبل أسبوع في إنجازها.

ودعا الأمين إلى إجراء شراكة بين الوزارة والأمانة العامة فيما يختص بمجال التدريب، وإحياء خطة التدريب الخاصة بوزارة العمل، وكذلك التعاون المشترك في تفعيل البرامج التي تعتزم وزارة العمل الشروع فيها والخاصة بتدريب المرأة.

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