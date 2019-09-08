مديرية أمن طرابلس تمنع قيادة «التاكسي» بزي عسكري

طلاء سيارات الركوبة (أرشيفية: إنترنت)

قررت مديرية أمن طرابلس منع قيادة سيارة الركوبة العامة «التاكسي» بزي عسكري، وقالت المديرية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تفيدكم مديرية أمن طرابلس بأنه يمنع قيادة سيارة الركوبة العامة (التاكسي) بزي العسكري».

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وفي 3 مارس الماضي، قررت حكومة الوفاق تغيير طلاء سيارات الأجرة (التاكسي) إلى اللون الأصفر. وكلفت مديرية أمن طرابلس، مكتب البحث الجنائي طرابلس وقسم مكافحة سرقة السيارات، بمتابعة هذا العمل، حيث تم الأسبوع الماضي طلاء خمس سيارات باللون الأصفر على نفقة وزارة الداخلية وسيكون هو اللون الموحد على مستوى ليبيا بالنسبة لسيارات الركوبة العامة الذي تم أعتماده، أيضا يتم ترقيم السيارات بأرقام وعلامات مميزة، وحاليا تجوب السيارات التي تم طلاؤها شوارع مدينة طرابلس.