الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 05:01 مساء
باخرة متوقفة في ميناء بنغازي لإنزال سيارات مستعملة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

اعتمد مجلس وزراء الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني خلال اجتماعه العادي الخامس الذي عقد اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة بحضور أعضاء المجلس، قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة ومعارض السيارات.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء اعتمد خلال الاجتماع «قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010 ميلادي، بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف».

وأضافت أن مجلس وزراء الحكومة الموقتة اعتمد أيضا خلال الاجتماع «مقترحا لوزارة الداخلية يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقا للإجراءات القانونية المتبعة».

ميناء بنغازي: 52.9% من سيارات الاستيراد «أوروبية».. و«الأميركية» في آخر القائمة

وأكدت الحكومة أيضا أن مجلس الوزراء قرر كذلك في الاجتماع «إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات وكافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة