الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة

باخرة متوقفة في ميناء بنغازي لإنزال سيارات مستعملة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

اعتمد مجلس وزراء الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني خلال اجتماعه العادي الخامس الذي عقد اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة بحضور أعضاء المجلس، قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة ومعارض السيارات.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء اعتمد خلال الاجتماع «قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010 ميلادي، بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف».

وأضافت أن مجلس وزراء الحكومة الموقتة اعتمد أيضا خلال الاجتماع «مقترحا لوزارة الداخلية يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقا للإجراءات القانونية المتبعة».

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وأكدت الحكومة أيضا أن مجلس الوزراء قرر كذلك في الاجتماع «إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات وكافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار».