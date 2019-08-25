الأرصاد: طقس مستقر وأمطار على الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 11:38 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى استمرار تكاثر السحب على أقصى مناطق الجنوب، منوهة إلى هطول محتمل لأمطار تصحبها سحب رعدية.

رأس إجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على المناطق الجبلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتكون بين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج ـ سهل بنغازي حتي أمساعد ـ جالو ـ مرادة 
السماء صافية إلى قلية السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتكون بين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على القطرون، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 41 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الشرقي يصحبها سقوط أمطار متفرقة. والرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.
 

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