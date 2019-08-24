افتتاح قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم عيسى، السبت، قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي بسعة تصل إلى 18 سريرًا، موزعة على 3 حجرات.

وأكد عيسى أن قسم العناية جرت صيانته وتجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة بعضها يستخدَم لأول مرة داخل المستشفيات في ليبيا ولا تتوافر أيضًا في دول الجوار.

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من جانبه قال مدير عام المستشفى، البهلول بن رمضان، إن القسم شهد أعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا لم يحدث منذ أكثر من 10 سنوات.

واعتبر مدير مستشفى طرابلس المركزي اهتمام وزارة الصحة بتشغيل أقسام العناية بأحدث الإمكانات بمثابة «ثورة جديدة» سيشهدها القطاع الصحي في ليبيا بعد أن عانى الإهمال لسنوات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة سرير العناية داخل القطاع الخاص.

وأشار مدير مستشفى طرابلس المركزي إلى أن وكيل عام وزارة الصحة أصدر تعليمات تقضي باستقطاب العناصر الطبية المساعدة المتخصصة للعمل داخل القسم من خلال منحهم مقابل عمل مجزيًا.