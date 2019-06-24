«وكيل وزارة الصحة» يتفقد مشروع صيانة العيادة المجمعة بزاوية الدهماني

وكيل وزارة الصحة يتفقد مشروع صيانة العيادة المجمعة بزاوية الدهماني, 24 يونيو 2019, (وزارة الصحة)

تفقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، ظهر اليوم، أعمال الصيانة والتجهيز الجارية بالعيادة المجمعة زاوية الدهماني، بعد مضي 10 سنوات من غلقها وتوقفها عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين نظرًا لتهالك المبنى وتعرض أعمدته لتصدعات.

ووفق بيان لوزارة الصحة اليوم، ينتظر أن تشرع العيادة المجمعة بزاوية الدهماني في تقديم خدمة الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN، في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، بعدما نجحت وزارة الصحة في استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المتوقف منذ عام 2009، ويجري تنفيذه حاليًا تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

من جانبه قال مدير العيادة المجمعة زاوية الدهماني، سعد المشوط، إن العيادة خضعت لأعمال صيانة شاملة وتجهيز كامل وستضم عيادات خارجية في كل التخصصات بما فيها الأطفال والباطنة والعيون والنساء والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة إلى جانب قسم علاج طبيعي وقسم العمليات وصيدلية.

وأوضح بيان الوزارة، أن نسبة تنفيذ مشروع صيانة وتجهيز العيادة المجمعة زاوية الدهماني، تعدت 85% ويعد المشروع واحدًا من مشاريع الصيانة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة بعد إعلان وكيلها العام، التوجه لاستعادة تعافي القطاع الصحي العام بتجهيز المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها واستئناف أعمال صيانة توقفت قبل سنوات.