جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 18 أغسطس 2019, 06:40 مساء
النقيب فرج قعيم العبدلي يتابع سير الحملة الأمنية في بنغازي. (الإنترنت)

باشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، برئاسة النقيب فرج قعيم العبدلي، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ حملة أمنية موسعة بمدينة بنغازي؛ تستهدف السيارات المعتمة، التي لا تحمل لوحات معدنية.

وانتشرت الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مفترقات الطرق وعدة مناطق، لضبط المخالفين، وحفظ الأمن في مدينة بنغازي.

وأعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، في تسجيل مصور جرى تداوله على «فيسبوك» قبل أيام عن تنظيم حملة أمنية موسعة في بنغازي؛ تستهدف السيارات المعتمة، التي لا تحمل لوحات معدنية «بعد تعرض مدينة بنغازي إلى خروقات أمنية عديدة، وعمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والنظام داخل المدينة».

الحمله الأمنية لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي. (الإنترنت)
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