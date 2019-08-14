«البحث الجنائي» في طرابلس يكشف غموض جريمة قتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 08:51 صباحا
متهم في جريمة قتل بطرابلس، 13 أغسطس 2019، (مديرية أمن طرابلس)

نشر مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، تفاصيل بشأن جريمة قتل، وقعت في 6 أغسطس الماضي، تمكن أعضاء التحري من كشف غموضها.

وتبدأ الواقعة بتلقي بلاغ يفيد العثور على شخص مصاب بعيار ناري في الرأس بإحدى المناطق في العاصمة، وانتقلت القوات إليه، وكانت إصابته خطيرة، إذ نقل إلى المستشفى، قبل أن يتوفى في 9 أغسطس، وفق بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: بعد 5 سنوات.. كشف غموض جريمة قتل سوداني في بنغازي

وبينت التحقيقات، أن المتوفى كان رفقة اثنين من أصدقائه، وكانوا يشربون الخمر فوق سطح منزل أحدهم، وبسؤال هذين الشخصين عن الواقعة، قالا أن مجهولين أطلقوا النار عليهم أثناء وجودهم على السطح.

وظهر بجمع المعلومات أن الشخصين من ذوي السوابق، وأنهم قدما معلومات كاذبة، وعليه تم ضبطهما، واعترف أحدهما بأنه من أطلق النار على صديقه، بعد مششاجرة بينهما، وأخفى المسدس الذي استخدمه في جريمته، وتم العثور عليه لاحقا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
قفزت إلى 2.90 مليار متر مكعب.. صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا تتفادى نيران الحرب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Genesis» تكشف سيارتها الأكثر فخامة