بعد 5 سنوات.. كشف غموض جريمة قتل سوداني في بنغازي

زوجة السوداني القتيل، 30 يوليو 2019، (مديرية أمن بنغازي)

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من كشف غموض جريمة قتل سوداني، التي وقعت قبل خمس سنوات.

وأوضح القسم أنه ورد إليه معلومات أخيرا حول مرتكبي الجريمة، إذ تبين وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته (ليبية الجنسية)، وقررا الانفصال، وأراد الزوج أن يأخذ ابنه معه، حسب ما ذكرت المديرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وحسب التحقيقات، تواصلت الزوجة مع أحد أصحاب السوابق، وطلبت منه إخافة زوجها، وبالفعل توجه الجاني إلى منزلهما، وكان بحوزته سلاح ناري (خرطوش)، وأطلق النار على المجني عليه ليسقط قتيلا.

وأشار القسم إلى أن القاتل هدد الزوجة حتى لا تخبر الشرطة بما حدث، وقد تم التعرف على شخص آخر كان يقود السيارة التي أقلته إلى مكان الجريمة، منوها بأن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.