الإعلام الحربي: استهداف رتل عسكري لدى خروجه من مدينة مصراتة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، استهداف رتل عسكري للقوات التابعة لحكومة الوفاق لدى خروجه من مدينة مصراتة.

وأضافت الشعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت الرتل الذي ضم عددًا من المسلحين في منطقة بوقرين، فيما لم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة تلك المعلومات من مصادر مستقلة.

يذكر أن وكالة European Space Imaging الأوروبية، نشرت اليوم السبت صورة فضائية لطائرتي الشحن «إيل – 76» اللتين دمرتهما القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في قاعدة الجفرة وسط البلاد يوم 26 يوليو الماضي.

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وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق، أن طائرة مسيرة تابعة لها دمرت طائرة شحن عسكرية كانت محملة بالذخيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما أوضح مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرتي شحن عسكريتين ومعدات أخرى.