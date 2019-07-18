إطلاق خدمة الجيل الرابع في سرت قبل عيد الأضحى

أعمال تركيب أجهزة الجيل الرابع بمحطة شبكة الهاتف المحمول في سرت، 18 يوليو 2019، (بلدية سرت)

بدأت شركة المدار الجديد تركيب معدات الجيل الرابع 4G+ لمحطات شبكة الهاتف المحمول في سرت، منوهة إلى إطلاق الخدمة بالمدينة قبل عيد الأضحى.

وجاء ذلك بعد لقاء عميد بلدية سرت مختار المعداني، صباح اليوم الخميس، مع رئيس مجل إدارة الشركة، عبد الخالق عاشور، وفق بيان بلدية سرت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي 5 يوليو الجاري، قامت «المدار الجديد»، بتشغيل محطة تقوية لشبكة الهاتف المحمول غرب سرت، لتصبح تغطية الجيل الثالث «H+» متاحة للمشتركين في «المدار» بالمدينة.