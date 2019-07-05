«المدار الجديد» تطلق خدمة الجيل الثالث في سرت

برج اتصالات تابع لشركة المدار في طرابلس. (أرشيفية: رويترز)

قامت شركة المدار الجديد، اليوم الجمعة، بتشغيل محطة تقوية لشبكة الهاتف المحمول غرب سرت، لتصبح تغطية الجيل الثالث «H+» متاحة للمشتركين في «المدار» بالمدينة.

ونفذت شركة هواوي الصينية أعمال تركيب المحطة، وهي المتعاقدة مع «المدار» على مشروعات الاتصالات بالشبكة الوسطى في سرت، بحسب بيان على صفحة بلدية سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي 25 مارس الماضي، أعلنت الشركة إطلاق خدمة الجيل الرابع «4G» في مدينة سبها، في إطار مساعيها لتطوير الشبكة وخدمات الاتصالات في مختلف مناطق البلاد.