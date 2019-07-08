وزير «تعليم الوفاق» يطمئن على سير امتحانات الثانوية في مصراتة

لقاء وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، مع مراقب التعليم ببلدية مصراتة، إسماعيل أعبيد، 8 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

اطمأن وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، من مراقب التعليم ببلدية مصراتة، إسماعيل أعبيد، على سير الامتحانات النهائية لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في البلدية.

وتناول الطرفان، جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، وتوفير كافة الإجراءات لضبط العملية الامتحانية، كما وجه عبدالجليل بتوفير سبل الراحة للطلاب، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومن جهته، أكد أعبيد اتخاذ التدابير التي من شأنها تهيئة الظروف المناسبة للطلبة، منوهًا بالتزام المراقبة بكافة التعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الطلبة النازحين، وأشار إلى توفير جميع التسهيلات وإتاحة كافة سبل الراحة لهم لأداء امتحاناتهم.