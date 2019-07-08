«الوطني للامتحانات» يطلب «بيانات عاجلة» من المدارس الليبية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 11:17 صباحا
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب المركز الوطني للامتحانات، المدارس الليبية بالخارج بسرعة إرسال بيانات مدخل المنظومة لديها، في موعد أقصاه الخميس المقبل.

ودعا المركز، تلك المدارس إلى تعبئة واعتماد كشف رصد درجات أعمال السنة لكل طالب قبل 19 يوليو الجاري، في إخطار عاجل منشور على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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ووجه المركز بإرسال كشوف أعمال السنة وأوراق إجابة الامتحانات والنواقص التي لم ترد في ملفات الطلبة الممتحنين، في موعد أقصاه 25 يوليو الجاري.

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