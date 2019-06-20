لجنة الطوارئ تبحث مشكلة انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 02:09 مساء
اجتماع لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق مع مسئولي الشركة العامة للكهرباء، 20 يونيو 2019، (إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق)

بحثت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة، علي ساسي، مشكلة انقطاع تيار الكهرباء.

وأكد أعضاء اللجنة، وفق بيان على صفحة إدارة التواصل والإعلام بالحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار دعم الشركة، وتذليل الصعوبات التي تعيق عملها.

أزمة انقطاع الكهرباء تنعكس على الكثير من صور الحياة، وقد سلطت «بوابة الوسط» الضوء على تأثر المزارعين في مدينة بني وليد بتلك المشكلة، في تقرير بعنوان: «انقطاع الكهرباء يتسبب في خسائر للمزارعين ببني وليد».

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