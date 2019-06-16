عناصر عسكرية تتبع القيادة العامة للجيش تغلق مقر بلدية هراوة التابعة لحكومة الوفاق

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 يونيو 2019, 04:04 مساء

أكد مصدر بالمجلس البلدي لبلدية هراوة، التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، أن عناصر عسكرية تابعة لقوات القيادة العامة، أقفلت اليوم الأحد مقر البلدية.

مصدر عسكري: وصول قوة عسكرية تابعة للجيش إلى شرق سرت

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن مقر بلدية هراوة (70 كلم شرق مدينة سرت) جرى إقفاله بعد دخول عسكريين مسلحيين المقر، وطلبوا من عميدها زيدان بن شرادة تسليم ختم البلدية.

وأوضح المصدر أن هراوة يوجد بها بلديتان، إحداهما تابعة للحكومة الموقتة برئاسة محمد هيبة، والثانية تابعة لحكومة الوفاق برئاسة زيدان بن شرادة.

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