مصدر عسكري: وصول قوة عسكرية تابعة للجيش إلى شرق سرت

أكد مصدر عسكري وصول قوة عسكرية تابعة للجيش الليبي إلى مناطق القرضابية وسلطان وهراوة والعامرة والوادي الأحمر الواقعة على بعد 45 كلم شرق سرت.

وقال مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»، السبت، «إن القوة العسكرية التابعة للجيش أقامت بوابة استيقاف وتفتيش».

وأضاف: «أعداد كبيرة من السيارات الجديدة نوع تويوتا 24 عليها سلاح ثقيل تمركزت شرق سرت».

وأشار المصدر إلى أن عناصر من القوة العسكرية يقومون بـ«تفتيش السيارات المارة من الطريق الرئيسي سرت هراوة، بينما عناصر أخرى تقوم بدوريات بالصحراء شرق سرت بطريق النهر إلى النوفلية.