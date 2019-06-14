أمن طرابلس يعلن الاستنفار لضبط المتهمين بالاعتداء على طبيب قلب وسرقته بالإكراه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 05:42 مساء

أعلنت مديرية أمن طرابلس، حالة الاستنفار بنسبة 100% لمركز شرطة حي الأندلس ومكتب البحث الجنائي طرابلس وقسم التحريات لحين ضبط الجناة الذين قاموا بالاعتداء والضرب والسرقة بالإكراه علي عيادة الدكتور أبوبكر علي الأجنف، أخصائي القسطرة القلبية وأمراض القلب.

وأوضحت المديرية في بيان أن الدكتور الأجنف موجود حاليًا بالمستشفى لتلقي العلاج.

«صحة الوفاق» تستنكر الاعتداء على استشاري أمراض القلب بطرابلس

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، استنكرت الاعتداء الذي تعرض له «الأجنف» على يد مجموعة مسلحة في مدينة طرابلس.

وأهابت الوزارة بالجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة المسيئة للأطباء والكوادر الطبية والتي تتنافى مع قيم شعبنا الأصيلة وأخلاقه النبيلة.

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