«صحة الوفاق» تستنكر الاعتداء على استشاري أمراض القلب بطرابلس

مقر وزارة الصحة في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استنكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الاعتداء الذي تعرض له الدكتور أبوبكر الأجنف أخصائي القسطرة القلبية وأمراض القلب على يد مجموعة مسلحة في مدينة طرابلس.

وأهابت الوزارة بالجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة المسيئة للأطباء والكوادر الطبية والتي تتنافى مع قيم شعبنا الأصيلة وأخلاقه النبيلة.

وشددت الوزارة على أن المعتدي يجب أن يلقى العقوبة الرادعة، وأن الوزارة تتابع هذه المسألة باهتمام بالغ. وأكدت الوزارة أنها «لا تتهاون إزاء أي اعتداء على كوادرها»، مشيرةً إلى أنها «خاطبت الجهات الأمنية المختصة حول الاعتداء الأخير لاتخاذ المقتضيات القانونية».

وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا أدانت الاعتداء، وقالت النقابة، في بيان، إن «ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ندينه ونستنكره استنكارًا شديدًا».

وقالت: «بكل جد وصرامة نعلن رفضنا التام لما تعرض له استشاري أمراض القلب أبوبكر الأجنف من اعتداء وتهجم بالضرب والسرقة، وندعو الجهات الرسمية والمسؤولة التحقيق في الحادثة وتكثيف جهودها للقبض على من ارتكب هذه الجريمة في حق الطبيب الليبي، إضافة إلى وضع حد للمهازل التي تحدث داخل وخارج المؤسسات الصحية في حق الأطباء».